Få vigtig indsigt i AGAWA (AGAWA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
AGAWA (AGAWA) Information

AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.

Officiel hjemmeside:
https://www.alita.plus/

AGAWA (AGAWA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AGAWA (AGAWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 18.14K
Samlet udbud
$ 999.75M
Cirkulerende forsyning
$ 999.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 18.14K
Alle tiders Høj:
$ 0.00142301
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
AGAWA (AGAWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AGAWA (AGAWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AGAWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AGAWA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AGAWA's tokenomics, kan du udforske AGAWA tokens live-pris!

AGAWA Prisprediktion

Vil du vide, hvor AGAWA måske er på vej hen? Vores AGAWA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

