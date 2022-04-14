AGAWA (AGAWA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AGAWA (AGAWA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AGAWA (AGAWA) Information AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. Officiel hjemmeside: https://www.alita.plus/ Køb AGAWA nu!

AGAWA (AGAWA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AGAWA (AGAWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Alle tiders Høj: $ 0.00142301 $ 0.00142301 $ 0.00142301 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AGAWA (AGAWA) pris

AGAWA (AGAWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AGAWA (AGAWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGAWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGAWA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGAWA's tokenomics, kan du udforske AGAWA tokens live-pris!

AGAWA Prisprediktion Vil du vide, hvor AGAWA måske er på vej hen? Vores AGAWA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGAWA Tokens prisprediktion nu!

