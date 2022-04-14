Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Africa Kids Token (AKIDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Africa Kids Token (AKIDS) Information Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Officiel hjemmeside: https://www.africakidstoken.com/ Hvidbog: https://docs.africakidstoken.com/ Køb AKIDS nu!

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Africa Kids Token (AKIDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.53K $ 41.53K $ 41.53K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.67K $ 41.67K $ 41.67K Alle tiders Høj: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Africa Kids Token (AKIDS) pris

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Africa Kids Token (AKIDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKIDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKIDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKIDS's tokenomics, kan du udforske AKIDS tokens live-pris!

AKIDS Prisprediktion Vil du vide, hvor AKIDS måske er på vej hen? Vores AKIDS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AKIDS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!