Afreum (AFR) Information Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Officiel hjemmeside: https://afreum.com

Afreum (AFR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Afreum (AFR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Samlet udbud $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Cirkulerende forsyning $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Alle tiders Høj: $ 0.00192839 $ 0.00192839 $ 0.00192839 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00102499 $ 0.00102499 $ 0.00102499 Få mere at vide om Afreum (AFR) pris

Afreum (AFR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Afreum (AFR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AFR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AFR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AFR's tokenomics, kan du udforske AFR tokens live-pris!

AFR Prisprediktion Vil du vide, hvor AFR måske er på vej hen? Vores AFR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

