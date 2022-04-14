AetherX (AETX) Tokenomics Få vigtig indsigt i AetherX (AETX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AetherX (AETX) Information AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies. Officiel hjemmeside: https://www.aetx.io/ Hvidbog: https://www.aetx.io/pdf/AETX%20Whitepaper.pdf Køb AETX nu!

AetherX (AETX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AetherX (AETX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.57K $ 45.57K $ 45.57K Samlet udbud $ 18.00T $ 18.00T $ 18.00T Cirkulerende forsyning $ 18.00T $ 18.00T $ 18.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.57K $ 45.57K $ 45.57K Alle tiders Høj: $ 0.01853967 $ 0.01853967 $ 0.01853967 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AetherX (AETX) pris

AetherX (AETX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AetherX (AETX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AETX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AETX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AETX's tokenomics, kan du udforske AETX tokens live-pris!

