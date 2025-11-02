Aesyx Dollar (AXD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.985193 $ 0.985193 $ 0.985193 24H lav $ 0.992766 $ 0.992766 $ 0.992766 24H høj 24H lav $ 0.985193$ 0.985193 $ 0.985193 24H høj $ 0.992766$ 0.992766 $ 0.992766 All Time High $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Laveste pris $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Prisændring (1H) -0.13% Prisændring (1D) -0.63% Prisændring (7D) -0.79% Prisændring (7D) -0.79%

Aesyx Dollar (AXD) realtidsprisen er $0.986483. I løbet af de sidste 24 timer har AXD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.985193 og et højdepunkt på $ 0.992766, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AXDs højeste pris nogensinde er $ 1.072, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.952838.

Når det gælder kortsigtet performance, AXD har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, -0.63% i løbet af 24 timer og -0.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aesyx Dollar (AXD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 385.10K$ 385.10K $ 385.10K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 385.10K$ 385.10K $ 385.10K Cirkulationsforsyning 389.71K 389.71K 389.71K Samlet Udbud 389,706.2664757398 389,706.2664757398 389,706.2664757398

Den nuværende markedsværdi på Aesyx Dollar er $ 385.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AXD er 389.71K, med et samlet udbud på 389706.2664757398. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 385.10K.