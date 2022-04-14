Aegis (AGS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aegis (AGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aegis (AGS) Information Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems. Officiel hjemmeside: https://aegis.finance/ Køb AGS nu!

Aegis (AGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aegis (AGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.42K $ 55.42K $ 55.42K Alle tiders Høj: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00184947 $ 0.00184947 $ 0.00184947 Få mere at vide om Aegis (AGS) pris

Aegis (AGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aegis (AGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGS's tokenomics, kan du udforske AGS tokens live-pris!

