Aegis YUSD (YUSD) Information Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Officiel hjemmeside: https://app.aegis.im Hvidbog: https://docs.aegis.im Køb YUSD nu!

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aegis YUSD (YUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.03M $ 30.03M $ 30.03M Samlet udbud $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M Cirkulerende forsyning $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.03M $ 30.03M $ 30.03M Alle tiders Høj: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Alle tiders Lav: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Aegis YUSD (YUSD) pris

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aegis YUSD (YUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUSD's tokenomics, kan du udforske YUSD tokens live-pris!

