Advertise Coin (ADCO) Information Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Officiel hjemmeside: https://advertisecoin.com/ Køb ADCO nu!

Advertise Coin (ADCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Advertise Coin (ADCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.74M $ 45.74M $ 45.74M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.82M $ 50.82M $ 50.82M Alle tiders Høj: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Alle tiders Lav: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Nuværende pris: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Få mere at vide om Advertise Coin (ADCO) pris

Advertise Coin (ADCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Advertise Coin (ADCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADCO's tokenomics, kan du udforske ADCO tokens live-pris!

