ADAMANT Messenger (ADM) Information "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Officiel hjemmeside: https://adamant.im/ Hvidbog: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ADAMANT Messenger (ADM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Samlet udbud $ 113.76M $ 113.76M $ 113.76M Cirkulerende forsyning $ 113.76M $ 113.76M $ 113.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Alle tiders Høj: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01593199 $ 0.01593199 $ 0.01593199 Få mere at vide om ADAMANT Messenger (ADM) pris

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ADAMANT Messenger (ADM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADM's tokenomics, kan du udforske ADM tokens live-pris!

