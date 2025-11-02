Acid AI (ACID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00691688 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -6.15%

Acid AI (ACID) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ACID handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ACIDs højeste pris nogensinde er $ 0.00691688, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ACID har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Acid AI (ACID) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.05K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.05K Cirkulationsforsyning 999.94M Samlet Udbud 999,941,783.352766

Den nuværende markedsværdi på Acid AI er $ 16.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ACID er 999.94M, med et samlet udbud på 999941783.352766. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.05K.