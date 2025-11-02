Accenture xStock (ACNX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 249.1 $ 249.1 $ 249.1 24H lav $ 250.57 $ 250.57 $ 250.57 24H høj 24H lav $ 249.1$ 249.1 $ 249.1 24H høj $ 250.57$ 250.57 $ 250.57 All Time High $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Laveste pris $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.42% Prisændring (7D) +0.17% Prisændring (7D) +0.17%

Accenture xStock (ACNX) realtidsprisen er $250.36. I løbet af de sidste 24 timer har ACNX handlet mellem et lavpunkt på $ 249.1 og et højdepunkt på $ 250.57, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ACNXs højeste pris nogensinde er $ 269.57, mens den laveste pris nogensinde er $ 229.44.

Når det gælder kortsigtet performance, ACNX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.42% i løbet af 24 timer og +0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Accenture xStock (ACNX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 146.08K$ 146.08K $ 146.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Cirkulationsforsyning 583.50 583.50 583.50 Samlet Udbud 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Den nuværende markedsværdi på Accenture xStock er $ 146.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ACNX er 583.50, med et samlet udbud på 22100.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.53M.