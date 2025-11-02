Abuwtiyuw (ABU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01548796 24H høj $ 0.01564741 All Time High $ 0.261831 Laveste pris $ 0.00714313 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.99% Prisændring (7D) -13.72%

Abuwtiyuw (ABU) realtidsprisen er $0.01549127. I løbet af de sidste 24 timer har ABU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01548796 og et højdepunkt på $ 0.01564741, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ABUs højeste pris nogensinde er $ 0.261831, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00714313.

Når det gælder kortsigtet performance, ABU har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.99% i løbet af 24 timer og -13.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Abuwtiyuw (ABU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.49K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.49K Cirkulationsforsyning 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Abuwtiyuw er $ 15.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ABU er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.49K.