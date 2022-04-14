aBTC (ABTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i aBTC (ABTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

aBTC (ABTC) Information Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Officiel hjemmeside: https://www.echo-protocol.xyz Køb ABTC nu!

aBTC (ABTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for aBTC (ABTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.57M $ 278.57M $ 278.57M Samlet udbud $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 Cirkulerende forsyning $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 316.51K $ 316.51K $ 316.51K Alle tiders Høj: $ 124,279 $ 124,279 $ 124,279 Alle tiders Lav: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 Nuværende pris: $ 118,710 $ 118,710 $ 118,710 Få mere at vide om aBTC (ABTC) pris

aBTC (ABTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for aBTC (ABTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABTC's tokenomics, kan du udforske ABTC tokens live-pris!

