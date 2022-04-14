Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Information Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Officiel hjemmeside: https://dinero.xyz/

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.31M Samlet udbud $ 282.37 Cirkulerende forsyning $ 282.33 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 4,823.07 Alle tiders Lav: $ 1,376.28 Nuværende pris: $ 4,637.47

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABSETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABSETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

