Absters Girl (ABBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Absters Girl (ABBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Absters Girl (ABBY) Information Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Officiel hjemmeside: https://www.abstersgirl.xyz/ Køb ABBY nu!

Absters Girl (ABBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Absters Girl (ABBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 876.37K $ 876.37K $ 876.37K Samlet udbud $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Cirkulerende forsyning $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 876.37K $ 876.37K $ 876.37K Alle tiders Høj: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087758 $ 0.00087758 $ 0.00087758 Få mere at vide om Absters Girl (ABBY) pris

Absters Girl (ABBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Absters Girl (ABBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABBY's tokenomics, kan du udforske ABBY tokens live-pris!

ABBY Prisprediktion Vil du vide, hvor ABBY måske er på vej hen? Vores ABBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ABBY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!