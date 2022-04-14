ABE CTO (ABE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ABE CTO (ABE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ABE CTO (ABE) Information The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape. Officiel hjemmeside: https://ctoabe.com/ Køb ABE nu!

ABE CTO (ABE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ABE CTO (ABE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 290,06K $ 290,06K $ 290,06K Samlet udbud $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Cirkulerende forsyning $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 290,06K $ 290,06K $ 290,06K Alle tiders Høj: $ 0,00194707 $ 0,00194707 $ 0,00194707 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00029033 $ 0,00029033 $ 0,00029033 Få mere at vide om ABE CTO (ABE) pris

ABE CTO (ABE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ABE CTO (ABE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABE's tokenomics, kan du udforske ABE tokens live-pris!

