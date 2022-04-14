abcde coin (ABCDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i abcde coin (ABCDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

abcde coin (ABCDE) Information We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Officiel hjemmeside: https://www.abcdeonsol.xyz/ Køb ABCDE nu!

abcde coin (ABCDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for abcde coin (ABCDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Samlet udbud $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M Cirkulerende forsyning $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Alle tiders Høj: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om abcde coin (ABCDE) pris

abcde coin (ABCDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for abcde coin (ABCDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABCDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABCDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABCDE's tokenomics, kan du udforske ABCDE tokens live-pris!

ABCDE Prisprediktion Vil du vide, hvor ABCDE måske er på vej hen? Vores ABCDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ABCDE Tokens prisprediktion nu!

