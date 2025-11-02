AbbVie xStock (ABBVX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 217.5 24H lav $ 218.1 24H høj All Time High $ 244.67 Laveste pris $ 185.92 Prisændring (1H) +0.22% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -4.35%

AbbVie xStock (ABBVX) realtidsprisen er $218.06. I løbet af de sidste 24 timer har ABBVX handlet mellem et lavpunkt på $ 217.5 og et højdepunkt på $ 218.1, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ABBVXs højeste pris nogensinde er $ 244.67, mens den laveste pris nogensinde er $ 185.92.

Når det gælder kortsigtet performance, ABBVX har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -4.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AbbVie xStock (ABBVX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 271.69K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.10M Cirkulationsforsyning 1.25K Samlet Udbud 23,400.0

Den nuværende markedsværdi på AbbVie xStock er $ 271.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ABBVX er 1.25K, med et samlet udbud på 23400.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.10M.