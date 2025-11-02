Abbott xStock (ABTX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 122.81 $ 122.81 $ 122.81 24H lav $ 123.67 $ 123.67 $ 123.67 24H høj 24H lav $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 24H høj $ 123.67$ 123.67 $ 123.67 All Time High $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Laveste pris $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.17% Prisændring (7D) -2.85% Prisændring (7D) -2.85%

Abbott xStock (ABTX) realtidsprisen er $123.41. I løbet af de sidste 24 timer har ABTX handlet mellem et lavpunkt på $ 122.81 og et højdepunkt på $ 123.67, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ABTXs højeste pris nogensinde er $ 1,994.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 122.81.

Når det gælder kortsigtet performance, ABTX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.17% i løbet af 24 timer og -2.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Abbott xStock (ABTX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 153.51K$ 153.51K $ 153.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Cirkulationsforsyning 1.24K 1.24K 1.24K Samlet Udbud 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

Den nuværende markedsværdi på Abbott xStock er $ 153.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ABTX er 1.24K, med et samlet udbud på 24049.99941992. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.97M.