Aave GUSD (AGUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aave GUSD (AGUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 493.31K $ 493.31K $ 493.31K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 492.15K $ 492.15K $ 492.15K Alle tiders Høj: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Alle tiders Lav: $ 0.674559 $ 0.674559 $ 0.674559 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Aave GUSD (AGUSD) pris

Aave GUSD (AGUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aave GUSD (AGUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGUSD's tokenomics, kan du udforske AGUSD tokens live-pris!

