Aave ENJ (AENJ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aave ENJ (AENJ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Aave ENJ (AENJ) Information Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet! Officiel hjemmeside: https://aave.com/atokens Køb AENJ nu!

Aave ENJ (AENJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aave ENJ (AENJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 163.62K Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.01K Alle tiders Høj: $ 4.81 Alle tiders Lav: $ 0.05591 Nuværende pris: $ 0.067281

Aave ENJ (AENJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aave ENJ (AENJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AENJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AENJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AENJ's tokenomics, kan du udforske AENJ tokens live-pris!

AENJ Prisprediktion Vil du vide, hvor AENJ måske er på vej hen? Vores AENJ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AENJ Tokens prisprediktion nu!

