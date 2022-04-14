Aave DAI v1 (ADAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aave DAI v1 (ADAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aave DAI v1 (ADAI) Information Aave DAI is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aDAI is pegged 1:1 to the value of the underlying DAI that is deposited in Aave protocol. aDAI, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aDAI accrue interest in real time, directly in your wallet! Officiel hjemmeside: https://aave.com/atokens

Aave DAI v1 (ADAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aave DAI v1 (ADAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Alle tiders Lav: $ 0.654416 $ 0.654416 $ 0.654416 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001

Aave DAI v1 (ADAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aave DAI v1 (ADAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

ADAI Prisprediktion Vil du vide, hvor ADAI måske er på vej hen? Vores ADAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

