Aave BAT (ABAT) Information Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet! Officiel hjemmeside: https://aave.com/atokens

Aave BAT (ABAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aave BAT (ABAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 173.86K $ 173.86K $ 173.86K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.33K $ 25.33K $ 25.33K Alle tiders Høj: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Alle tiders Lav: $ 0.107477 $ 0.107477 $ 0.107477 Nuværende pris: $ 0.145665 $ 0.145665 $ 0.145665 Få mere at vide om Aave BAT (ABAT) pris

Aave BAT (ABAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aave BAT (ABAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABAT's tokenomics, kan du udforske ABAT tokens live-pris!

