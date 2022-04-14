Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) Information Officiel hjemmeside: https://aave.com/

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13K $ 1.13K $ 1.13K Alle tiders Høj: $ 6,386,381,353 $ 6,386,381,353 $ 6,386,381,353 Alle tiders Lav: $ 988,929,857 $ 988,929,857 $ 988,929,857 Nuværende pris: $ 5,970,412,330 $ 5,970,412,330 $ 5,970,412,330 Få mere at vide om Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) pris

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAMMUNIWBTCWETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAMMUNIWBTCWETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAMMUNIWBTCWETH's tokenomics, kan du udforske AAMMUNIWBTCWETH tokens live-pris!

AAMMUNIWBTCWETH Prisprediktion Vil du vide, hvor AAMMUNIWBTCWETH måske er på vej hen? Vores AAMMUNIWBTCWETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

