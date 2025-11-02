aarna atv111 (ATV111) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 102.56 $ 102.56 $ 102.56 24H lav $ 102.58 $ 102.58 $ 102.58 24H høj 24H lav $ 102.56$ 102.56 $ 102.56 24H høj $ 102.58$ 102.58 $ 102.58 All Time High $ 102.58$ 102.58 $ 102.58 Laveste pris $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.09% Prisændring (7D) +0.09%

aarna atv111 (ATV111) realtidsprisen er $102.58. I løbet af de sidste 24 timer har ATV111 handlet mellem et lavpunkt på $ 102.56 og et højdepunkt på $ 102.58, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ATV111s højeste pris nogensinde er $ 102.58, mens den laveste pris nogensinde er $ 101.3.

Når det gælder kortsigtet performance, ATV111 har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aarna atv111 (ATV111) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cirkulationsforsyning 9.99K 9.99K 9.99K Samlet Udbud 9,988.257383549142 9,988.257383549142 9,988.257383549142

Den nuværende markedsværdi på aarna atv111 er $ 1.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ATV111 er 9.99K, med et samlet udbud på 9988.257383549142. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.02M.