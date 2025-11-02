aarna atv 808 (ATV808) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 117.17 $ 117.17 $ 117.17 24H lav $ 118.55 $ 118.55 $ 118.55 24H høj 24H lav $ 117.17$ 117.17 $ 117.17 24H høj $ 118.55$ 118.55 $ 118.55 All Time High $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Laveste pris $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Prisændring (1H) -0.82% Prisændring (1D) -0.67% Prisændring (7D) -6.58% Prisændring (7D) -6.58%

aarna atv 808 (ATV808) realtidsprisen er $117.19. I løbet af de sidste 24 timer har ATV808 handlet mellem et lavpunkt på $ 117.17 og et højdepunkt på $ 118.55, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ATV808s højeste pris nogensinde er $ 185.98, mens den laveste pris nogensinde er $ 105.08.

Når det gælder kortsigtet performance, ATV808 har ændret sig med -0.82% i løbet af den sidste time, -0.67% i løbet af 24 timer og -6.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Markedsinformation

Markedsværdi $ 47.28K$ 47.28K $ 47.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.28K$ 47.28K $ 47.28K Cirkulationsforsyning 403.51 403.51 403.51 Samlet Udbud 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Den nuværende markedsværdi på aarna atv 808 er $ 47.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ATV808 er 403.51, med et samlet udbud på 403.5144670200428. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.28K.