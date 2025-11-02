UdvekslingDEX+
Den direkte aarna afi 802v2 pris i dag er 47.77 USD. Følg med i realtid AFI 802V2 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AFI 802V2 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AFI 802V2

AFI 802V2 Prisinfo

Hvad er AFI 802V2

AFI 802V2 Whitepaper

AFI 802V2 Officiel hjemmeside

AFI 802V2 Tokenomics

AFI 802V2 Prisprognose

aarna afi 802v2 Logo

aarna afi 802v2 Pris (AFI 802V2)

Ikke noteret

1 AFI 802V2 til USD direkte pris:

$47.77
-0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:46:52 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 47.75
24H lav
$ 48.32
24H høj

$ 47.75
$ 48.32
$ 79.25
$ 42.48
-0.80%

-0.57%

-6.98%

-6.98%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) realtidsprisen er $47.77. I løbet af de sidste 24 timer har AFI 802V2 handlet mellem et lavpunkt på $ 47.75 og et højdepunkt på $ 48.32, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AFI 802V2s højeste pris nogensinde er $ 79.25, mens den laveste pris nogensinde er $ 42.48.

Når det gælder kortsigtet performance, AFI 802V2 har ændret sig med -0.80% i løbet af den sidste time, -0.57% i løbet af 24 timer og -6.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Markedsinformation

$ 88.62K
--
$ 88.62K
1.86K
1,855.24356197348
Den nuværende markedsværdi på aarna afi 802v2 er $ 88.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AFI 802V2 er 1.86K, med et samlet udbud på 1855.24356197348. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.62K.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af aarna afi 802v2 til USD $ -0.2775.
I de sidste 30 dage var prisændringen af aarna afi 802v2 til USD $ -15.4850610990.
I de sidste 60 dage var prisændringen af aarna afi 802v2 til USD $ -14.9321758960.
I de sidste 90 dage var prisændringen af aarna afi 802v2 til USD $ -18.1131.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.2775-0.57%
30 dage$ -15.4850610990-32.41%
60 dage$ -14.9321758960-31.25%
90 dage$ -18.1131-27.49%

Hvad er aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

aarna afi 802v2 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil aarna afi 802v2 (AFI 802V2) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine aarna afi 802v2 (AFI 802V2) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for aarna afi 802v2.

Tjek aarna afi 802v2 prisprediktion nu!

AFI 802V2 til lokale valutaer

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Tokenomics

At forstå tokenomics for aarna afi 802v2 (AFI 802V2) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AFI 802V2 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Hvor meget er aarna afi 802v2 (AFI 802V2) værd i dag?
Den direkte AFI 802V2 pris i USD er 47.77 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AFI 802V2 til USD pris?
Den aktuelle pris på AFI 802V2til USD er $ 47.77. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af aarna afi 802v2?
Markedsværdien for AFI 802V2 er $ 88.62K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AFI 802V2?
Den cirkulerende forsyning af AFI 802V2 er 1.86K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AFI 802V2?
AFI 802V2 opnåede en ATH-pris på 79.25 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AFI 802V2?
AFI 802V2 så en ATL-pris på 42.48 USD.
Hvad er handelsvolumen for AFI 802V2?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AFI 802V2 er -- USD.
Bliver AFI 802V2 højere i år?
AFI 802V2 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AFI 802V2 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

