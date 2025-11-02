aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 47.75 $ 47.75 $ 47.75 24H lav $ 48.32 $ 48.32 $ 48.32 24H høj 24H lav $ 47.75$ 47.75 $ 47.75 24H høj $ 48.32$ 48.32 $ 48.32 All Time High $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Laveste pris $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Prisændring (1H) -0.80% Prisændring (1D) -0.57% Prisændring (7D) -6.98% Prisændring (7D) -6.98%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) realtidsprisen er $47.77. I løbet af de sidste 24 timer har AFI 802V2 handlet mellem et lavpunkt på $ 47.75 og et højdepunkt på $ 48.32, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AFI 802V2s højeste pris nogensinde er $ 79.25, mens den laveste pris nogensinde er $ 42.48.

Når det gælder kortsigtet performance, AFI 802V2 har ændret sig med -0.80% i løbet af den sidste time, -0.57% i løbet af 24 timer og -6.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.62K$ 88.62K $ 88.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.62K$ 88.62K $ 88.62K Cirkulationsforsyning 1.86K 1.86K 1.86K Samlet Udbud 1,855.24356197348 1,855.24356197348 1,855.24356197348

Den nuværende markedsværdi på aarna afi 802v2 er $ 88.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AFI 802V2 er 1.86K, med et samlet udbud på 1855.24356197348. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.62K.