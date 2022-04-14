AADex Finance (ADE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AADex Finance (ADE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AADex Finance (ADE) Information AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Officiel hjemmeside: https://aadex.app/ Hvidbog: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Køb ADE nu!

AADex Finance (ADE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AADex Finance (ADE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.48K $ 80.48K $ 80.48K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 321.94K $ 321.94K $ 321.94K Alle tiders Høj: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Alle tiders Lav: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Nuværende pris: $ 0.03219361 $ 0.03219361 $ 0.03219361 Få mere at vide om AADex Finance (ADE) pris

AADex Finance (ADE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AADex Finance (ADE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADE's tokenomics, kan du udforske ADE tokens live-pris!

ADE Prisprediktion Vil du vide, hvor ADE måske er på vej hen? Vores ADE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ADE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!