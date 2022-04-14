A51 Finance (A51) Tokenomics Få vigtig indsigt i A51 Finance (A51), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

A51 Finance (A51) Information A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Officiel hjemmeside: https://a51.finance/ Hvidbog: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Køb A51 nu!

A51 Finance (A51) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for A51 Finance (A51), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.51K $ 64.51K $ 64.51K Samlet udbud $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Cirkulerende forsyning $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.26K $ 149.26K $ 149.26K Alle tiders Høj: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Alle tiders Lav: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Nuværende pris: $ 0.03985832 $ 0.03985832 $ 0.03985832 Få mere at vide om A51 Finance (A51) pris

A51 Finance (A51) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for A51 Finance (A51) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A51 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A51 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A51's tokenomics, kan du udforske A51 tokens live-pris!

