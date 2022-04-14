A3S (AA) Tokenomics Få vigtig indsigt i A3S (AA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

A3S (AA) Information The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: Account Abstraction Interaction Abstraction Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.a3sprotocol.xyz/ Hvidbog: https://a3sprotocolcontact.gitbook.io/a3s-protocol Køb AA nu!

A3S (AA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for A3S (AA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.09K $ 59.09K $ 59.09K Samlet udbud $ 299.93M $ 299.93M $ 299.93M Cirkulerende forsyning $ 247.83M $ 247.83M $ 247.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.51K $ 71.51K $ 71.51K Alle tiders Høj: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023844 $ 0.00023844 $ 0.00023844 Få mere at vide om A3S (AA) pris

A3S (AA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for A3S (AA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AA's tokenomics, kan du udforske AA tokens live-pris!

