a16z AI Dog (TILLY) Tokenomics

a16z AI Dog (TILLY) Information Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Officiel hjemmeside: https://tilly-aidog.site/ Køb TILLY nu!

a16z AI Dog (TILLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for a16z AI Dog (TILLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.75K $ 31.75K $ 31.75K Samlet udbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerende forsyning $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.75K $ 31.75K $ 31.75K Alle tiders Høj: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om a16z AI Dog (TILLY) pris

a16z AI Dog (TILLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for a16z AI Dog (TILLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TILLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TILLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TILLY's tokenomics, kan du udforske TILLY tokens live-pris!

