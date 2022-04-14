a16gems (A16G) Tokenomics Få vigtig indsigt i a16gems (A16G), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

a16gems (A16G) Information Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Officiel hjemmeside: https://www.a16g.xyz/ Køb A16G nu!

a16gems (A16G) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for a16gems (A16G), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.89K $ 17.89K $ 17.89K Samlet udbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerende forsyning $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.89K $ 17.89K $ 17.89K Alle tiders Høj: $ 0.00311251 $ 0.00311251 $ 0.00311251 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om a16gems (A16G) pris

a16gems (A16G) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for a16gems (A16G) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A16G tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A16G tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A16G's tokenomics, kan du udforske A16G tokens live-pris!

A16G Prisprediktion Vil du vide, hvor A16G måske er på vej hen? Vores A16G prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se A16G Tokens prisprediktion nu!

