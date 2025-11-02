A L P H A ($ALPHA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002815 $ 0.00002815 $ 0.00002815 24H lav $ 0.00003024 $ 0.00003024 $ 0.00003024 24H høj 24H lav $ 0.00002815$ 0.00002815 $ 0.00002815 24H høj $ 0.00003024$ 0.00003024 $ 0.00003024 All Time High $ 0.0009103$ 0.0009103 $ 0.0009103 Laveste pris $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) -4.19% Prisændring (7D) +24.14% Prisændring (7D) +24.14%

A L P H A ($ALPHA) realtidsprisen er $0.00002891. I løbet af de sidste 24 timer har $ALPHA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002815 og et højdepunkt på $ 0.00003024, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $ALPHAs højeste pris nogensinde er $ 0.0009103, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001716.

Når det gælder kortsigtet performance, $ALPHA har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -4.19% i løbet af 24 timer og +24.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

A L P H A ($ALPHA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.91K$ 28.91K $ 28.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.91K$ 28.91K $ 28.91K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på A L P H A er $ 28.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $ALPHA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.91K.