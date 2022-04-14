Zypto (ZYPTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zypto (ZYPTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zypto (ZYPTO) Information $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Officiel hjemmeside: https://zypto.foundation/ Hvidbog: https://zypto.foundation/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Køb ZYPTO nu!

Zypto (ZYPTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zypto (ZYPTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Alle tiders Høj: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Alle tiders Lav: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Nuværende pris: $ 0.00562 $ 0.00562 $ 0.00562 Få mere at vide om Zypto (ZYPTO) pris

Zypto (ZYPTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zypto (ZYPTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZYPTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZYPTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZYPTO's tokenomics, kan du udforske ZYPTO tokens live-pris!

Sådan køber du ZYPTO Er du interesseret i at tilføje Zypto (ZYPTO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZYPTO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZYPTO på MEXC nu!

Zypto (ZYPTO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZYPTO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZYPTO prishistorikken nu!

ZYPTO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZYPTO måske er på vej hen? Vores ZYPTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZYPTO Tokens prisprediktion nu!

