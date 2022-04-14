Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zygo The Frog (ZYGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zygo The Frog (ZYGO) Information Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Officiel hjemmeside: https://www.zygothefrog.com/ Hvidbog: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Køb ZYGO nu!

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zygo The Frog (ZYGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Alle tiders Høj: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Alle tiders Lav: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Nuværende pris: $ 0.006072 $ 0.006072 $ 0.006072 Få mere at vide om Zygo The Frog (ZYGO) pris

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zygo The Frog (ZYGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZYGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZYGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZYGO's tokenomics, kan du udforske ZYGO tokens live-pris!

Sådan køber du ZYGO Er du interesseret i at tilføje Zygo The Frog (ZYGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZYGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZYGO på MEXC nu!

Zygo The Frog (ZYGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZYGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZYGO prishistorikken nu!

ZYGO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZYGO måske er på vej hen? Vores ZYGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZYGO Tokens prisprediktion nu!

