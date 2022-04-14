Zaros Finance (ZRS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zaros Finance (ZRS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zaros Finance (ZRS) Information Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Officiel hjemmeside: https://www.zaros.fi/ Hvidbog: https://docs.zaros.fi/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef

Zaros Finance (ZRS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zaros Finance (ZRS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000521 $ 0.0000521 $ 0.0000521 Få mere at vide om Zaros Finance (ZRS) pris

Zaros Finance (ZRS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zaros Finance (ZRS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZRS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZRS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZRS's tokenomics, kan du udforske ZRS tokens live-pris!

Sådan køber du ZRS Er du interesseret i at tilføje Zaros Finance (ZRS) til din portefølje?

Zaros Finance (ZRS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZRS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZRS prishistorikken nu!

ZRS Prisprediktion Vil du vide, hvor ZRS måske er på vej hen? Vores ZRS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZRS Tokens prisprediktion nu!

