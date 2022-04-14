ZON (ZON) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZON (ZON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZON (ZON) Information ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.zontoken.io/ Hvidbog: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Køb ZON nu!

ZON (ZON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZON (ZON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.82M $ 49.82M $ 49.82M Alle tiders Høj: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 Alle tiders Lav: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 Nuværende pris: $ 0.049817 $ 0.049817 $ 0.049817 Få mere at vide om ZON (ZON) pris

ZON (ZON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZON (ZON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZON's tokenomics, kan du udforske ZON tokens live-pris!

ZON (ZON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZON prishistorikken nu!

ZON Prisprediktion Vil du vide, hvor ZON måske er på vej hen? Vores ZON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZON Tokens prisprediktion nu!

