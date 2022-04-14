zkLink (ZKL) Tokenomics Få vigtig indsigt i zkLink (ZKL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

zkLink (ZKL) Information zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Officiel hjemmeside: https://zk.link/ Hvidbog: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Block Explorer: https://explorer.zklink.io/ Køb ZKL nu!

zkLink (ZKL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for zkLink (ZKL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 329.52M $ 329.52M $ 329.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.75M $ 14.75M $ 14.75M Alle tiders Høj: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Alle tiders Lav: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Nuværende pris: $ 0.01475 $ 0.01475 $ 0.01475 Få mere at vide om zkLink (ZKL) pris

zkLink (ZKL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for zkLink (ZKL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKL's tokenomics, kan du udforske ZKL tokens live-pris!

