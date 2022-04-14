Zeta (ZEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeta (ZEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeta (ZEX) Information Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Officiel hjemmeside: https://www.zeta.markets/ Hvidbog: https://docs.zeta.markets/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo Køb ZEX nu!

Zeta (ZEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeta (ZEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.13M $ 15.13M $ 15.13M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 187.77M $ 187.77M $ 187.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.56M $ 80.56M $ 80.56M Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 Nuværende pris: $ 0.08056 $ 0.08056 $ 0.08056 Få mere at vide om Zeta (ZEX) pris

Zeta (ZEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeta (ZEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEX's tokenomics, kan du udforske ZEX tokens live-pris!

