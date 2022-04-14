Zeus (ZEUSETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeus (ZEUSETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeus (ZEUSETH) Information Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie. Officiel hjemmeside: https://www.truezeuscoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610 Køb ZEUSETH nu!

Zeus (ZEUSETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeus (ZEUSETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Alle tiders Høj: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 Alle tiders Lav: $ 0.000000003045801584 $ 0.000000003045801584 $ 0.000000003045801584 Nuværende pris: $ 0.000000003968 $ 0.000000003968 $ 0.000000003968 Få mere at vide om Zeus (ZEUSETH) pris

Zeus (ZEUSETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeus (ZEUSETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEUSETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEUSETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEUSETH's tokenomics, kan du udforske ZEUSETH tokens live-pris!

Sådan køber du ZEUSETH Er du interesseret i at tilføje Zeus (ZEUSETH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZEUSETH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZEUSETH på MEXC nu!

Zeus (ZEUSETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZEUSETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZEUSETH prishistorikken nu!

ZEUSETH Prisprediktion Vil du vide, hvor ZEUSETH måske er på vej hen? Vores ZEUSETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZEUSETH Tokens prisprediktion nu!

