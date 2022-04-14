ZETRIX (ZETRIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZETRIX (ZETRIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZETRIX (ZETRIX) Information Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger. Officiel hjemmeside: https://zetrix.com/ Hvidbog: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.zetrix.com/ Køb ZETRIX nu!

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZETRIX (ZETRIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.94B $ 34.94B $ 34.94B Alle tiders Høj: $ 24.986 $ 24.986 $ 24.986 Alle tiders Lav: $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 Nuværende pris: $ 16.561 $ 16.561 $ 16.561 Få mere at vide om ZETRIX (ZETRIX) pris

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZETRIX (ZETRIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZETRIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZETRIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZETRIX's tokenomics, kan du udforske ZETRIX tokens live-pris!

Sådan køber du ZETRIX Er du interesseret i at tilføje ZETRIX (ZETRIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZETRIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZETRIX på MEXC nu!

ZETRIX (ZETRIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZETRIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZETRIX prishistorikken nu!

ZETRIX Prisprediktion Vil du vide, hvor ZETRIX måske er på vej hen? Vores ZETRIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZETRIX Tokens prisprediktion nu!

