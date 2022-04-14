zkRace (ZERC) Tokenomics Få vigtig indsigt i zkRace (ZERC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

zkRace (ZERC) Information zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Officiel hjemmeside: https://www.zkrace.com Hvidbog: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Køb ZERC nu!

zkRace (ZERC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for zkRace (ZERC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Alle tiders Høj: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Alle tiders Lav: $ 0.02476971779488257 $ 0.02476971779488257 $ 0.02476971779488257 Nuværende pris: $ 0.0262 $ 0.0262 $ 0.0262 Få mere at vide om zkRace (ZERC) pris

zkRace (ZERC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for zkRace (ZERC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZERC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZERC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZERC's tokenomics, kan du udforske ZERC tokens live-pris!

zkRace (ZERC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZERC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZERC prishistorikken nu!

ZERC Prisprediktion Vil du vide, hvor ZERC måske er på vej hen? Vores ZERC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZERC Tokens prisprediktion nu!

