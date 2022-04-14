Zenqira (ZENQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zenqira (ZENQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zenqira (ZENQ) Information ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Officiel hjemmeside: https://zenqira.com/ Hvidbog: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Køb ZENQ nu!

Zenqira (ZENQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zenqira (ZENQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 353.66K $ 353.66K $ 353.66K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Alle tiders Lav: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Nuværende pris: $ 0.002157 $ 0.002157 $ 0.002157 Få mere at vide om Zenqira (ZENQ) pris

Zenqira (ZENQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zenqira (ZENQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZENQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZENQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZENQ's tokenomics, kan du udforske ZENQ tokens live-pris!

Sådan køber du ZENQ Er du interesseret i at tilføje Zenqira (ZENQ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZENQ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZENQ på MEXC nu!

Zenqira (ZENQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZENQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZENQ prishistorikken nu!

ZENQ Prisprediktion Vil du vide, hvor ZENQ måske er på vej hen? Vores ZENQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZENQ Tokens prisprediktion nu!

