ZChains (ZCD) Tokenomics

ZChains (ZCD) Information ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain's EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities. Officiel hjemmeside: https://www.zchains.com/ Hvidbog: https://zchains.gitbook.io/zchains-whitepaper Block Explorer: https://scan.zchains.com/

ZChains (ZCD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZChains (ZCD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 Nuværende pris: $ 0.01293 $ 0.01293 $ 0.01293 Få mere at vide om ZChains (ZCD) pris

ZChains (ZCD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZChains (ZCD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZCD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZCD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZCD's tokenomics, kan du udforske ZCD tokens live-pris!

Sådan køber du ZCD Er du interesseret i at tilføje ZChains (ZCD) til din portefølje?

ZChains (ZCD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZCD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZCD prishistorikken nu!

ZCD Prisprediktion Vil du vide, hvor ZCD måske er på vej hen? Vores ZCD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZCD Tokens prisprediktion nu!

