YURU COIN (YURU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i YURU COIN (YURU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:10:53 (UTC+8)
YURU COIN (YURU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YURU COIN (YURU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M
Alle tiders Høj:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Alle tiders Lav:
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
Nuværende pris:
$ 0.5221
$ 0.5221$ 0.5221

YURU COIN (YURU) Information

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Officiel hjemmeside:
https://en.coin.yurugp.jp/
Hvidbog:
https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

YURU COIN (YURU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for YURU COIN (YURU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal YURU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange YURU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår YURU's tokenomics, kan du udforske YURU tokens live-pris!

