Den direkte YURU COIN pris i dag er 0.7903 USD. Følg med i realtid YURU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YURU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

YURU COIN-kurs(YURU)

1 YURU til USD direkte pris:

$0.7904
$0.7904$0.7904
+0.08%1D
USD
YURU COIN (YURU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:45:17 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.7804
$ 0.7804$ 0.7804
24H lav
$ 0.8045
$ 0.8045$ 0.8045
24H høj

$ 0.7804
$ 0.7804$ 0.7804

$ 0.8045
$ 0.8045$ 0.8045

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.23%

+0.08%

-2.00%

-2.00%

YURU COIN (YURU) realtidsprisen er $ 0.7903. I løbet af de sidste 24 timer har YURU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.7804 og et højdepunkt på $ 0.8045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YURUs højeste pris nogensinde er $ 0.5789586277522937, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.346206572110043.

Når det gælder kortsigtet performance, YURU har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og -2.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YURU COIN (YURU) Markedsinformation

No.3786

--
----

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Den nuværende markedsværdi på YURU COIN er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 14.94K. Det cirkulerende forsyning af YURU er --, med et samlet udbud på 10000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.90M.

YURU COIN (YURU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for YURU COIN i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000632+0.08%
30 dage$ -0.1892-19.32%
60 dage$ -0.3205-28.86%
90 dage$ -0.0963-10.87%
YURU COIN Prisændring i dag

I dag YURU blev der registreret en ændring på $ +0.000632 (+0.08%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

YURU COIN 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.1892 (-19.32%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

YURU COIN 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage YURU sås en ændring af $ -0.3205 (-28.86%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

YURU COIN 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0963 (-10.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for YURU COIN (YURU)?

Tjek YURU COINPrishistorik-siden nu.

Hvad er YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineYURU COINinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekYURUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om YURU COIN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din YURU COIN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

YURU COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil YURU COIN (YURU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine YURU COIN (YURU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for YURU COIN.

Tjek YURU COIN prisprediktion nu!

YURU COIN (YURU) Tokenomics

At forstå tokenomics for YURU COIN (YURU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YURU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du YURU COIN (YURU)

Leder du efter, hvordan du køber YURU COIN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe YURU COIN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

YURU til lokale valutaer

YURU COIN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af YURU COIN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel YURU COIN hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om YURU COIN

Hvor meget er YURU COIN (YURU) værd i dag?
Den direkte YURU pris i USD er 0.7903 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle YURU til USD pris?
Den aktuelle pris på YURUtil USD er $ 0.7903. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af YURU COIN?
Markedsværdien for YURU er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af YURU?
Den cirkulerende forsyning af YURU er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på YURU?
YURU opnåede en ATH-pris på 0.5789586277522937 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YURU?
YURU så en ATL-pris på 0.346206572110043 USD.
Hvad er handelsvolumen for YURU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for YURU er $ 14.94K USD.
Bliver YURU højere i år?
YURU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YURU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:45:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

