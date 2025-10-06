Hvad er YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan's beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om YURU COIN Hvor meget er YURU COIN (YURU) værd i dag? Den direkte YURU pris i USD er 0.7903 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle YURU til USD pris? $ 0.7903 . Tjek Den aktuelle pris på YURUtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af YURU COIN? Markedsværdien for YURU er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af YURU? Den cirkulerende forsyning af YURU er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på YURU? YURU opnåede en ATH-pris på 0.5789586277522937 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YURU? YURU så en ATL-pris på 0.346206572110043 USD . Hvad er handelsvolumen for YURU? Direkte 24-timers handelsvolumen for YURU er $ 14.94K USD . Bliver YURU højere i år? YURU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YURU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

