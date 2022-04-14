Yachts Coin (YTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yachts Coin (YTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yachts Coin (YTC) Information Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Officiel hjemmeside: https://yachtscoins.com Hvidbog: https://yachtscoins.com/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Køb YTC nu!

Yachts Coin (YTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yachts Coin (YTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.99K $ 144.99K $ 144.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 145.00K $ 145.00K $ 145.00K Alle tiders Høj: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Alle tiders Lav: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Nuværende pris: $ 0.000145 $ 0.000145 $ 0.000145 Få mere at vide om Yachts Coin (YTC) pris

Yachts Coin (YTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yachts Coin (YTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YTC's tokenomics, kan du udforske YTC tokens live-pris!

Sådan køber du YTC Er du interesseret i at tilføje Yachts Coin (YTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YTC på MEXC nu!

Yachts Coin (YTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YTC prishistorikken nu!

YTC Prisprediktion Vil du vide, hvor YTC måske er på vej hen? Vores YTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!