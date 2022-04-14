YOUR AI (YOURAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i YOUR AI (YOURAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YOUR AI (YOURAI) Information YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. Officiel hjemmeside: https://your.io/token Hvidbog: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Køb YOURAI nu!

YOUR AI (YOURAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YOUR AI (YOURAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 563.00K $ 563.00K $ 563.00K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Alle tiders Lav: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 Nuværende pris: $ 0.001099 $ 0.001099 $ 0.001099 Få mere at vide om YOUR AI (YOURAI) pris

YOUR AI (YOURAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YOUR AI (YOURAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOURAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOURAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOURAI's tokenomics, kan du udforske YOURAI tokens live-pris!

