YieldNest (YND) Tokenomics Få vigtig indsigt i YieldNest (YND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

YieldNest (YND) Information YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. Officiel hjemmeside: https://yieldnest.finance Hvidbog: https://docs.yieldnest.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba

YieldNest (YND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YieldNest (YND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Alle tiders Høj: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 Alle tiders Lav: $ 0.002411734587686735 $ 0.002411734587686735 $ 0.002411734587686735 Nuværende pris: $ 0.002408 $ 0.002408 $ 0.002408 Få mere at vide om YieldNest (YND) pris

YieldNest (YND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YieldNest (YND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YND's tokenomics, kan du udforske YND tokens live-pris!

Sådan køber du YND Er du interesseret i at tilføje YieldNest (YND) til din portefølje?

YieldNest (YND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YND prishistorikken nu!

YND Prisprediktion Vil du vide, hvor YND måske er på vej hen? Vores YND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YND Tokens prisprediktion nu!

