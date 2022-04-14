YieldMind (YIEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i YieldMind (YIEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YieldMind (YIEL) Information YieldMind revolutionizes crypto investing by combining artificial intelligence with secure, real-world asset-backed strategies. Designed for both beginners and experts, it offers stable, tax-efficient yields through tokenized U.S. Treasury Bills (T-Bills) and audited on-chain protocols. Officiel hjemmeside: https://yieldmindai.org Hvidbog: https://docs.yieldmindai.org Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9042fD2f383eAbC9372e0b20e3BEbca4AcFA5852 Køb YIEL nu!

YieldMind (YIEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YieldMind (YIEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0342 $ 0.0342 $ 0.0342 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000000000129 $ 0.000000000129 $ 0.000000000129 Få mere at vide om YieldMind (YIEL) pris

YieldMind (YIEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YieldMind (YIEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YIEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YIEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YIEL's tokenomics, kan du udforske YIEL tokens live-pris!

Sådan køber du YIEL Er du interesseret i at tilføje YieldMind (YIEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YIEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YIEL på MEXC nu!

YieldMind (YIEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YIEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YIEL prishistorikken nu!

YIEL Prisprediktion Vil du vide, hvor YIEL måske er på vej hen? Vores YIEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YIEL Tokens prisprediktion nu!

